В ДТЭК показали, как после очередного российского обстрела выглядит одна из украинских ТЭС.

Как выглядит одна из ТЭС после обстрела?

После многочисленных атак российских военных на объекты критической инфраструктуры Украины особенно пострадала энергетическая система. Из-за этого наблюдаются перебои с электроснабжением и работой энергетических сетей.

В частности, 3 февраля, вражеские силы обстреляли ТЭЦ и ТЭС в рекордную минусовую температуру – -25 градусов. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.

Заметьте! Сейчас самая сложная ситуация со светом и теплом наблюдается в Киеве и области, а также в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Напряженной, но контролируемой остается обстановка и в других регионах, в частности в Днепропетровской и Черкасской областях.

В компании ДТЭК продемонстрировали, как выглядит одна из украинских теплоэлектростанций после обстрелов. Станция разрушена почти наполовину. В здании остались обгоревшие стены без окон, а внутри – разбитое оборудование и техника.

Что известно о недавних обстрелах энергетики?