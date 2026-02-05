У ДТЕК показали, як після чергового російського обстрілу виглядає одна з українських ТЕС.

Як виглядає одна з ТЕС після обстрілу?

Після численних атак російських військових на об'єкти критичної інфраструктури України особливо постраждала енергетична система. Через це спостерігаються перебої з електропостачанням та роботою енергетичних мереж.

Зокрема, 3 лютого, ворожі сили обстріляли ТЕЦ та ТЕС у рекордну мінусову температуру – -25 градусів. Без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.

Зауважте! Наразі найскладніша ситуація зі світлом та теплом спостерігається в Києві та області, а також у Харківській, Сумській і Полтавській областях. Напруженою, але контрольованою залишається обстановка й в інших регіонах, зокрема у Дніпропетровській і Черкаській областях.

У компанії ДТЕК продемонстрували, як виглядає одна з українських теплоелектростанцій після обстрілів. Станція зруйнована майже наполовину. У будівлі залишились обгорілі стіни без вікон, а всередині – розтрощене обладнання та техніка.

Що відомо про нещодавні обстріли енергетики?