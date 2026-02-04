Чому Росія завдає ударів по шахтам України?

Це і є причиною, чому Росія б’є не лише по електростанціях, а й по шахтах, про що наголосили у ДТЕК.

Наголошується, що це цілеспрямована тактика росіян – вдарити по ланцюгу постачання. Таким чином Москва хоче залишити Україну без енергії.

Зокрема нещодавно Росія двічі атакувала вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровській області. Напередодні, 1 лютого, росіяни вдарили по автобусу з шахтарями, коли вони поверталися зі зміни додому Тоді загинули 12 людей, ще 16 отримали поранення.

Це свідомий терор проти тих, хто забезпечує країну світлом і теплом,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі. Про це повідомили у ДСНС 1 лютого.

Зокрема тоді виникла пожежа. Її ліквідували вогнеборці.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа тоді зазначив, що ворог поцілив БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі. Загинули 12 людей, ще 7 постраждали.

Росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині,

– підкреслили у ДТЕК.

Зверніть увагу! Згодом стало відомо про 16 постраждалих внаслідок атаки.

Що ще відомо про атаки на шахти?