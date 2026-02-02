Про це повідомили у ДТЕК.

Що відомо про російську атаку на об'єкт ДТЕК?

Російські війська 2 лютого знову обстріляли об'єкти інфраструктури в Україні. Під ворожим прицілом опинилось вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині.

За даними компанії, внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі підприємтва. Про постраждалих наразі не повідомлялось.

Зазначається, що це вже друга атака Росії на об'єкт компанії лише за добу.

Які наслідки нещодавнього терору?