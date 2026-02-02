Про це розмірковують у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Дивіться також Найбільша втрата: на Дніпропетровщині оголосили День жалоби за 12-ма загиблими шахтарями
Навіщо Росія посилює удари по цивільних об'єктах?
Аналітики зазначають, що 1 лютого російські війська здійснили серію атак дронами по цивільній інфраструктурі, що призвело до численних поранень серед мирних жителів.
Зокрема, ударні безпілотники Росії влучили у пологовий будинок у Запоріжжі. Внаслідок атаки у гінекологічному відділенні спалахнула пожежа, щонайменше шестеро людей зазнали поранень.
Того ж дня російські дрони атакували об’єкти, пов’язані з найбільшою приватною енергетичною компанією України ДТЕК, у Дніпропетровській області. За інформацією української влади, чотири дрони Shahed вдарили по автобусу ДТЕК, який перевозив шахтарів поблизу міста Тернівка.
В ISW наголошують, що такі удари не є випадковими й підтверджують оцінку аналітиків: Росія цілеспрямовано атакує цивільне населення, намагаючись підірвати моральний стан українців.
Що відомо про обстріл пологового будинку і автобуса?
Росія 1 лютого завдала удару по пологовому будинку у Запоріжжі. За даними ОВА, відомо про шістьох постраждалих, всім надається необхідна допомога.
Під час атаки персонал і пацієнтки перебували в укритті. Ідеться про 15 медичних працівників і 16 жінок (серед яких троє породіль з немовлятами).
Водночас травм зазнали лікарка, медсестра та пацієнт приватної стоматологічної клініки. Вони із пораненнями середнього ступеня тяжкості були доправлені до лікарень міста.
Російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області, що належав ДТЕК.
Він перевозив шахтарів, які їхали з підприємства після зміни. Загинуло 12 людей, ще 16 осіб зазнали травм і були госпіталізовані.