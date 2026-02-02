Про це розмірковують у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також Найбільша втрата: на Дніпропетровщині оголосили День жалоби за 12-ма загиблими шахтарями

Навіщо Росія посилює удари по цивільних об'єктах?

Аналітики зазначають, що 1 лютого російські війська здійснили серію атак дронами по цивільній інфраструктурі, що призвело до численних поранень серед мирних жителів.

Зокрема, ударні безпілотники Росії влучили у пологовий будинок у Запоріжжі. Внаслідок атаки у гінекологічному відділенні спалахнула пожежа, щонайменше шестеро людей зазнали поранень.

Того ж дня російські дрони атакували об’єкти, пов’язані з найбільшою приватною енергетичною компанією України ДТЕК, у Дніпропетровській області. За інформацією української влади, чотири дрони Shahed вдарили по автобусу ДТЕК, який перевозив шахтарів поблизу міста Тернівка.

В ISW наголошують, що такі удари не є випадковими й підтверджують оцінку аналітиків: Росія цілеспрямовано атакує цивільне населення, намагаючись підірвати моральний стан українців.

Що відомо про обстріл пологового будинку і автобуса?