Усі вони у середньому стані тяжкості. Про це повідомили у МОЗ України.
Що відомо про постраждалих внаслідок удару по пологовому будинку у Запоріжжі?
Війська Росії 1 лютого завдали удару по медичному закладу в Запоріжжі – під обстріл потрапило гінекологічне відділення лікарні.
Під час атаки персонал і пацієнтки перебували в укритті. Йдеться про 15 медичних працівників і 16 жінок (серед яких троє породіль з немовлятами).
Водночас травм зазнали лікарка, медсестра та пацієнт приватної стоматологічної клініки. Усіх трьох із пораненнями середнього ступеня тяжкості доправили до лікарень міста.
Унаслідок влучання в будівлі лікарні вибито вікна, пошкоджено фасад, виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Пацієнток перевели до інших відділень медзакладу. Наразі триває оцінка завданих збитків.
Наслідки удару по медзакладу у Запоріжжі
Що відомо про атаку росіян по пологовому будинку у Запоріжжі?
Ворог завдав удару по пологовому будинку у Запоріжжі. За даними ОВА, вже відомо про шістьох постраждалих, всім надається необхідна допомога.
На ворожу атаку відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, удари по пологових будинках показують, що для Росії не існує жодних червоних ліній і за кожен такий злочин має настати відповідальність.