Все они в среднем состоянии тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Смотрите также Удар по роддому в Запорожье: первые жуткие фото с места атаки

Что известно о пострадавших в результате удара по роддому в Запорожье?

Войска России 1 февраля нанесли удар по медицинскому учреждению в Запорожье – под обстрел попало гинекологическое отделение больницы.

Во время атаки персонал и пациентки находились в укрытии. Речь идет о 15 медицинских работниках и 16 женщинах (среди которых трое рожениц с младенцами).

При этом травмы получили врач, медсестра и пациент частной стоматологической клиники. Всех троих с ранениями средней степени тяжести доставили в больницы города.

В результате попадания в здании больницы выбиты окна, поврежден фасад, возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Пациенток перевели в другие отделения медучреждения. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба.

Последствия удара по медучреждению в Запорожье

Что известно об атаке россиян по роддому в Запорожье?