Фото наслідків атаки показав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Що відомо про наслідки атаки на пологовий будинок у Запоріжжі?
У неділю вранці, 1 лютого, російські війська завдали удару по Запоріжжю. Під обстріл потрапив пологовий будинок у місті.
За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали шестеро людей, усім надається необхідна медична допомога.
Серед поранених – дві жінки, які перебували на огляді в момент ворожого удару. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Всім постраждалим надається вся необхідна допомога.
Перші фото після атаки на пологовий будинок у Запоріжжі / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова
Які регіони нещодавно постраждали від російських обстрілів?
В ніч на 1 лютого російські війська атакували Україну 90 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Повітряні сили знешкодили 76 ворожих дронів.
Від російського удару постраждала Дніпропетровська область. Внаслідок атаки на Дніпро загинули двоє людей та зруйновані будинки. Обстрілами пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди, кафе, магазини, автомобілі, газогін та лінію електропередач у Нікопольському районі та Покровській громаді.
31 січня російський дрон вдарив по автомобілю комунальників поблизу Слов'янська, загинув один фахівець і двоє поранені. Начальник Донецької ОВА висловив співчуття родинам загиблого та поранених, підкресливши мужність комунальників, які працюють під загрозою.