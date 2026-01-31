Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Дивіться також Через російські атаки Укрзалізниця обмежила рух між Дніпром і Запоріжжям

Які наслідки атаки на Донеччину?

На жаль, внаслідок російської атаки загинув фахівець, який виконував свою щоденну роботу для громади, ще двоє – поранені.



Наслідки атаки на Донеччину / Фото Суспільне Донбас

Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Кожна така втрата – це трагедія для родини, колег і всієї громади. Безмежно дякую комунальникам Донеччини за мужність і відповідальність,

– написав Філашкін.

Він додав, що навіть під постійною загрозою комунальники залишаються на своїх робочих місцях, щоб у наших містах і селах було життя, – і це не просто слова, а сумна і тяжка воєнна реальність. Начальник Донецької ОВА запевнив, що українці ніколи не пробачать ворогу цих злочинів.

Російські атаки на Україну: останні новини