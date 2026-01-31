Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Дивіться також Через російські атаки Укрзалізниця обмежила рух між Дніпром і Запоріжжям
Які наслідки атаки на Донеччину?
На жаль, внаслідок російської атаки загинув фахівець, який виконував свою щоденну роботу для громади, ще двоє – поранені.
Наслідки атаки на Донеччину / Фото Суспільне Донбас
Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Кожна така втрата – це трагедія для родини, колег і всієї громади. Безмежно дякую комунальникам Донеччини за мужність і відповідальність,
– написав Філашкін.
Він додав, що навіть під постійною загрозою комунальники залишаються на своїх робочих місцях, щоб у наших містах і селах було життя, – і це не просто слова, а сумна і тяжка воєнна реальність. Начальник Донецької ОВА запевнив, що українці ніколи не пробачать ворогу цих злочинів.
Російські атаки на Україну: останні новини
Російські війська посилили атаки дронами на логістичні шляхи на ділянці Богуслав – Петропавлівка, використовуючи Starlink-зв’язок. За добу було зафіксовано десятки ударів, зокрема влучання у цивільний автобус. Міністерство оборони України взяло ситуацію під контроль.
Лише цієї ночі Росія атакувала Україну 85 ударними дронами, з яких 55 були "Шахеди". ППО знищила 64 ворожі БпЛА, але 20 влучили на 13 локаціях.