Понад половина всіх застосованих дронів – "Шахеди". Про це повідомили у Повітряних силах України.

Дивіться також Багато росіян не повернуться додому: втрати ворога на 31 січня

Як відпрацювала ППО?

Окупанти атакували Україна 85 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Серед напрямків пуску ворожих дронів:

  • Орел,
  • Міллерово,
  • Приморсько-Ахтарськ.

Близько 55 з усіх дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– зазначили захисники неба.

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО знищила 64 ворожі БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,
– наголосили в Повітряних силах.

Які міста нещодавно атакувала Росія?

  • Удень 29 січня у Кривому Розі пролунали вибухи. Росія двічі вдарила дронами по місту, що спричинило пожежі та загибель жінки. Внаслідок атаки є постраждалі, пошкоджено будинки.

  • Внаслідок ворожого обстрілу 29 січня в Запорізькій області загинули 3 людини, серед них 62-річний чоловік та жінки 26 і 50 років. Ще 3 людини зазнали поранень. Пошкоджено 7 приватних будинків, один знищено. Також було ліквідовано пожежу житлового будинку та газової труби.

  • 27 січня російські військові атакували Одесу дронами, один з яких влучив у монастир, викликавши пожежу, але жертв немає. Внаслідок влучення дрона в приватний будинок постраждали 3 людини, один з яких госпіталізований, а двом надали допомогу на місці.