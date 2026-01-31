Понад половина всіх застосованих дронів – "Шахеди". Про це повідомили у Повітряних силах України.

Як відпрацювала ППО?

Окупанти атакували Україна 85 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Серед напрямків пуску ворожих дронів:

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ.

Близько 55 з усіх дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– зазначили захисники неба.

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО знищила 64 ворожі БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,

– наголосили в Повітряних силах.

