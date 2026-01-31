Про це пише Генштаб ЗСУ.

Які втрати має Росія за добу?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 1 239 590 (+880) осіб;
  • танків – 11 619 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 977 (+8);
  • артилерійських систем – 36 768 (+20);
  • РСЗВ – 1 632 (+1);
  • засобів ППО – 1 290 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694);
  • крилатих ракет – 4 205 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 76 377 (+58);
  • спеціальної техніки – 4 054 (+2).

Втрати Росії 31 січня
Втрати ворога на 31 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Які втрати були у ворога нещодавно?

  • На тимчасво окупованій території Запорізької області українські захисники уразили ворожий ЗРК "Оса" поблизу Семенівки. Крім того, під удар потрапили кілька логістичних об'єктів російських окупантів у Запоріжжі – ремонтний підрозділ, склади та об'єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії.

  • Захисники провели успішні атаки на різних напрямках, у результаті яких знищили російську РЛС "Небо-СВУ" на Луганщині, пункти управління БпЛА та інші об'єкти на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.

  • За різними підрахунками, протягом грудня Росія втратила близько 35 тисяч солдатів. Очільник Міноборони України Михайло Федоров вважає, що до літа ця цифра може зрости до 50 тисяч.