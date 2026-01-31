Про це пише Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії орієнтовно складають:



Втрати ворога на 31 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На тимчасво окупованій території Запорізької області українські захисники уразили ворожий ЗРК "Оса" поблизу Семенівки. Крім того, під удар потрапили кілька логістичних об'єктів російських окупантів у Запоріжжі – ремонтний підрозділ, склади та об'єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Захисники провели успішні атаки на різних напрямках, у результаті яких знищили російську РЛС "Небо-СВУ" на Луганщині, пункти управління БпЛА та інші об'єкти на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.