Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Какие потери имеет Россия за сутки?

С начала полномасштабного вторжения потери российской армии ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 239 590 (+880) человек;
  • танков – 11 619 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 977 (+8);
  • артиллерийских систем – 36 768 (+20);
  • РСЗО – 1 632 (+1);
  • средств ПВО – 1 290 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 119 928 (+694);
  • крылатых ракет – 4 205 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 76 377 (+58);
  • специальной техники – 4 054 (+2).

Потери России 31 января
Потери врага на 31 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери были у врага недавно?

  • На временно оккупированной территории Запорожской области украинские защитники поразили вражеский ЗРК "Оса" вблизи Семеновки. Кроме того, под удар попали несколько логистических объектов российских оккупантов в Запорожье – ремонтное подразделение, склады и объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии.

  • Защитники провели успешные атаки на разных направлениях, в результате которых уничтожили российскую РЛС "Небо-СВУ" на Луганщине, пункты управления БпЛА и другие объекты на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

  • По разным подсчетам, в течение декабря Россия потеряла около 35 тысяч солдат. Глава Минобороны Украины Михаил Федоров считает, что к лету эта цифра может вырасти до 50 тысяч.