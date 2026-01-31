Более половины всех примененных дронов – "Шахеды". Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Как отработала ПВО?

Оккупанты атаковали Украину 85 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Среди направлений пуска вражеских дронов:

  • Орел,
  • Миллерово,
  • Приморско-Ахтарск.

Около 55 из всех дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– отметили защитники неба.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, ПВО уничтожила 64 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 13 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности,
– отметили в Воздушных силах.

Какие города недавно атаковала Россия?

  • Днем 29 января в Кривом Роге прогремели взрывы. Россия дважды ударила дронами по городу, что повлекло пожары и гибель женщины. В результате атаки есть пострадавшие, повреждены дома.

  • В результате вражеского обстрела 29 января в Запорожской области погибли 3 человека, среди них 62-летний мужчина и женщины 26 и 50 лет. Еще 3 человека получили ранения. Повреждены 7 частных домов, один уничтожен. Также был ликвидирован пожар жилого дома и газовой трубы.

  • 27 января российские военные атаковали Одессу дронами, один из которых попал в монастырь, вызвав пожар, но жертв нет. В результате попадания дрона в частный дом пострадали 3 человека, один из которых госпитализирован, а двум оказали помощь на месте.