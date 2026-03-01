Про це президент сказав у вечірньому зверненні 1 березня.

Дивіться також Графіки відключень не зникнуть: скільки років українцям доведеться жити з обмеженнями

Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців 1 березня – після завершення найскладнішої зими за час війни з Росією.

Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні "Шахедів",

– зазначив президент.

Він нагадав, що росіяни розпочали зиму з масованого обстрілу 6 грудня. Тоді вони запустили понад 700 ударних засобів, із яких більш ніж 50 – ракети. Загалом за зиму ворог запустив понад 700 ракет різних типів.

Президент подякував кожному українському воїну, що захищає нас, а також розробникам і виробникам дронів-перехоплювачів.

Зеленський висловив вдячність комунальним службам та особливо відзначив українських підприємців, які зберегли роботу.

Зеленський також заявив, що Росія готує нові удари – по логістиці.

Глава держави також згадав про конфлікт на Близькому Сході, де навіть заможні країни з кращими системами ППО не можуть повною мірою протистояти іранським дронам і балістичним ракетам.

Зима 2026 року стала найсуворішою за останні десятиліття