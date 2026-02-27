Про це глава держави заявив у новому інтерв'ю для Sky News.

Читайте також Цинізм зашкалює: Росія звинуватила Україну в енергетичних загрозах для Європи

Як пройшла зима в Україні?

За словами Володимира Зеленського, цієї зими температура повітря знижувалася до мінус 20 градусів удень і мінус 30 уночі. Така погода за відсутності опалення стала серйозним випробуванням.

Президент наголосив, що в Україні "феноменальні люди", які відновлюють електропостачання в умовах надзвичайно складної зими.

Також цивільні особи, які дуже допомагають під час війни. У нас були абсолютно героїчні команди, які відновили електромережі, енергосистему,

– додав глава держави.

Водночас Зеленський додав, що країна зазнала втрат, адже ремонтні роботи доводилося виконувати під ракетними обстрілами.

Під час інтерв'ю Володимир Зеленський також заявив, що наразі Україна не може повернути всі свої території військовим шляхом, адже це означало б надто великі втрати для нашої країни. Попри це, за словами президента, Росія також не може перемогти на полі бою.

Яка зараз ситуація в енергетиці?