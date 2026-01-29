Про наслідки атаки проінформували у Запорізькій ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Небезпека з неба для кількох областей: Росія запустила дрони по Україні
Атака на Запоріжжя 29 січня: що відомо про наслідки?
П'ять годин тривала повітряна тривога на Запоріжжі на межі 28 та 29 січня. У цей час ворог застосовував різні засоби повітряного нападу для обстрілу мирних населених пунктів.
О 02:36 Іван Федоров, очільник Запорізької обласної військової адміністрації, повідомив, що Запорізький район постраждав від атаки ворога. Удари припали на приватний сектор у Вільнянську.
У місті зруйновані будинки та виникли пожежі. На жаль, троє людей загинули, ще одна поранена.
На момент публікації атака дронів на Україну триває. У кількох областях блукають одиничні БпЛА та оголошена повітряна тривога.
Де ще лунали вибухи цієї доби?
- Цієї ж доби російська армія завдала повітряного удару по Черкаській області.
- У Черкасах пролунали вибухи через атаку дронами. Про її наслідки інформація не надходила.
- Також зросла кількість загиблих від удару БпЛА по поїзду на Харківщині – до 6.