Про наслідки атаки проінформували у Запорізькій ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Небезпека з неба для кількох областей: Росія запустила дрони по Україні

Атака на Запоріжжя 29 січня: що відомо про наслідки?

П'ять годин тривала повітряна тривога на Запоріжжі на межі 28 та 29 січня. У цей час ворог застосовував різні засоби повітряного нападу для обстрілу мирних населених пунктів.

О 02:36 Іван Федоров, очільник Запорізької обласної військової адміністрації, повідомив, що Запорізький район постраждав від атаки ворога. Удари припали на приватний сектор у Вільнянську.

У місті зруйновані будинки та виникли пожежі. На жаль, троє людей загинули, ще одна поранена.

На момент публікації атака дронів на Україну триває. У кількох областях блукають одиничні БпЛА та оголошена повітряна тривога.

Зверніть увагу! Найважливішу інформацію про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу БпЛА для всіх областей, а також про вибухи та їхні наслідки ви можете оперативно прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи цієї доби?