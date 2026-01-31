Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Какие последствия атаки на Донецкую область?
К сожалению, в результате российской атаки погиб специалист, который выполнял свою ежедневную работу для общества, еще двое – ранены.
Последствия атаки на Донецкую область / Фото Суспільне Донбас
Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Каждая такая потеря – это трагедия для семьи, коллег и всей общины. Бесконечно благодарю коммунальщиков Донетчины за мужество и ответственность,
– написал Филашкин.
Он добавил, что даже под постоянной угрозой коммунальщики остаются на своих рабочих местах, чтобы в наших городах и селах была жизнь, – и это не просто слова, а печальная и тяжелая военная реальность. Начальник Донецкой ОВА заверил, что украинцы никогда не простят врагу этих преступлений.
Российские атаки на Украину: последние новости
Российские войска усилили атаки дронами на логистические пути на участке Богуслав – Петропавловка, используя Starlink-связь. За сутки было зафиксировано десятки ударов, в частности попадание в гражданский автобус. Министерство обороны Украины взяло ситуацию под контроль.
Только этой ночью Россия атаковала Украину 85 ударными дронами, из которых 55 были "Шахеды". ПВО уничтожила 64 вражеских БпЛА, но 20 попали на 13 локациях.