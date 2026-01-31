Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Какие последствия атаки на Донецкую область?

К сожалению, в результате российской атаки погиб специалист, который выполнял свою ежедневную работу для общества, еще двое – ранены.



Последствия атаки на Донецкую область / Фото Суспільне Донбас

Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Каждая такая потеря – это трагедия для семьи, коллег и всей общины. Бесконечно благодарю коммунальщиков Донетчины за мужество и ответственность,

– написал Филашкин.

Он добавил, что даже под постоянной угрозой коммунальщики остаются на своих рабочих местах, чтобы в наших городах и селах была жизнь, – и это не просто слова, а печальная и тяжелая военная реальность. Начальник Донецкой ОВА заверил, что украинцы никогда не простят врагу этих преступлений.

