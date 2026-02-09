В Киеве температура опустилась ниже нуля, а холодный ветер ожидается в течение следующих четырех дней. Об этом сообщили в CNN.

Из-за российских атак по энергетике, в Киеве открылись пункты для обогрева, работающие от генераторов. Некоторые из них позволяют людям оставаться на ночь.

Мы должны пережить следующие несколько дней, которые будут очень тяжелыми для Киева. В столице снова прогнозируют сильные морозы, особенно ночью,

– заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Один из жителей столицы рассказал, что температура в его квартире упала до трех градусов. По его словам, около половины людей уже переехали из дома.

В издании отметили, что бизнес также очень страдает. Сеть салонов красоты Backstage инвестировала 400 000 долларов в резервные системы, включая генераторы, топливо и аккумуляторы, а позже, российский дрон попал в один из салонов. Это повредило трубы и привело к затоплению помещения.

Владимир Зеленский 8 февраля заявил, что россияне наносят удары по энергетическим объектам почти ежедневно. На этой неделе Россия уже запустила по Украине более 2000 ударных БпЛА, 1200 управляемых авиабомб и 116 ракет.

Как Украина продолжает ликвидировать последствия российских атак?

Укрэнерго 8 февраля заявило, что сильный дефицит электроэнергии и повреждения сетей пока не позволяют отменить аварийные отключения, но ремонтные работы помогли уменьшить перебои со светом в некоторых областях.

Также повреждения подстанций повлекло снижение производства электроэнергии на атомных электростанциях.

Последние российские атаки произошли сразу после непродолжительного прекращения ударов по энергетике. Эту паузу Россия и Украина согласовали вместе с США.

