Исполнительный директор Ассоциации "Энерегоэффективные города Украины" Святослав Павлюк рассказал 24 Каналу, продолжатся ли проблемы с электроснабжением, когда потеплеет. Также Бурштынская ТЭС на Ивано-Франковщине, которая после вражеского обстрела 7 февраля остановила подачу тепла, частично возобновила его 9 февраля.

Какой будет ситуация в энергосистеме Украины летом?

Павлюк напомнил, что до 2013 года, до начала войны с Россией, установленная мощность генерирующих машин в системе в целом составляла более 50 МВт. На пике использовалось в 2013 – 2014 годах примерно 32 ГВт.

Стоит знать. По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, ситуация с электроснабжением после обстрела 7 февраля оставалась напряженной из-за значительных повреждений. Он отметил, что были запущены дополнительные мощности генерации, в частности в Киеве должны были ввести в работу еще 9 МВт.

В последние зимы, которые мы проходили, было 18 ГВт, но сейчас мы не имеем этих показателей, чтобы выработать достаточно электроэнергии и для того, чтобы доставить ее потребителям. Тот уровень, на который упала наша энергетика, – в разы. И чтобы восстановить этот потенциал обратно будет очень сложно, дорого и долго, – отметил Святослав Павлюк.

Поэтому, по мнению исполнительного директора Ассоциации "Енерегоефективні міста України, отключения будут и летом. Однако их может быть меньше днем, потому что появится солнечная генерация. Однако по вечерам, когда население больше всего потребляет электроэнергии, могут быть эти осложнения.

Какова ситуация с отключением света в Украине?