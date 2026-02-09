Виконавчий директор Асоціації "Енерегоефективні міста України" Святослав Павлюк розповів 24 Каналу, чи продовжаться проблеми з електропостачанням, коли потеплішає. Також Бурштинська ТЕС на Івано‑Франківщині, яка після ворожого обстрілу 7 лютого зупинила подачу тепла, частково відновила його 9 лютого.

До теми Бурулі висотою понад 8 метрів: ЗМІ показали страшне відео з Дарницької ТЕС

Якою буде ситуація в енергосистемі України влітку?

Павлюк нагадав, що до 2013 року, до початку війни з Росією, встановлена потужність генеруючих машин в системі загалом становила понад 50 МВт. На піку використовувалось у 2013 – 2014 роках приблизно 32 ГВт.

Варто знати. За словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, ситуація з електропостачанням після обстрілу 7 лютого залишалася напруженою через значні пошкодження. Він зазначив, що були запущені додаткові потужності генерації, зокрема у Києві мали ввести в роботу ще 9 МВт.

В останні зими, які ми проходили, було 18 ГВт, але зараз ми не маємо цих показників, щоб виробити достатньо електроенергії і для того, щоб доставити її споживачам. Той рівень, на який впала наша енергетика, – в рази. І щоб відновити цей потенціал назад буде дуже складно, дорого і довго, – наголосив Святослав Павлюк.

Зверніть увагу! Повне відео інтерв'ю з виконавчим директором Асоціації "Енерегоефективні міста України" Святославом Павлюком невдовзі можна буде побачити на ютуб 24 Каналу.

Тому, на думку виконавчого директора Асоціації "Енерегоефективні міста України, відключення будуть і влітку. Проте їх може бути менше вдень, тому що з'явиться сонячна генерація. Однак по вечорах, коли населення найбільше споживає електроенергії, можуть бути ці ускладнення.

Яка ситуація з відключенням світла в Україні?