Мешканців закликають не панікувати та звертатися по допомогу у разі потреби. Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий.

Що відомо про ситуацію з енергетикою у Львові?

За словами Садового, попри складнощі, нині у Львові світла більше, ніж у Києві. Критична інфраструктура працює, а місто продовжує функціонувати у штатному режимі.

Сьогодні в Україні – одна з найскладніших ситуацій з електроенергією за останні чотири роки. Велика вдячність усім енергетикам, які без вихідних працюють над відновленням. Кожного разу, коли світла стає трохи більше, ми знаємо, що це завдяки вам. У Львові теж складно. Але маємо бути чесні: світла у нас зараз більше, ніж у Києві,

– сказав міський голова.

Більшість важливих систем міста переведені на резервне живлення. Світлофори можуть працювати автономно від 6 годин до понад доби, частина міських котелень уже підключена до генераторів, як і насосні станції, тому водопостачання у Львові зберігається.

Також у місті стабільно працює мобільний зв’язок, а комунальні та аварійні служби залишаються на чергуванні.

У міській раді закликають мешканців у разі потреби звертатися на гарячу лінію допомоги.

