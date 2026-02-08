Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Дивіться також У Львові прогриміли вибухи

Що відомо про вибухи?

У Львівській області пролунало відразу кілька вибухів. У Львові та Ходорові працювала протиповітряна оборона.

За словами Козицького, оборонцям неба вдалося знищити ворожі дрони, які загрожували області. Він додав, що російська армія прагнула атакувати критичну інфраструктуру. Попередньо, без жертв та постраждалих. На місці працюють всі профільні служби.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Про загрозу ворожих БпЛА раніше повідомляли Повітряні сили. Дрони переміщувалися у різних частинах регіону та намагалися атакувати цивільну інфраструкту.