Наступні дні будуть складні для української енергетики. Про це повідомляють Міненерго та ДТЕК.

Дивіться також Гуманітарна криза на горизонті: ДТЕК попереджає про серйозні загрози

Яка ситуація з енергопостачанням у Києві?

Відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та на Київщині. Зазначається, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною, у більшості регіонів тривають аварійні відключення електроенергії.

Найскладніша ситуація спостерігається в Києві, де через серйозні пошкодження інфраструктури електропостачання подається лише на півтори – дві години на добу. У столиці додатково розгортають опорні пункти незламності в кожному районі.

На всіх уражених об'єктах тривають відновлювальні роботи. Енергетики ДТЕК, Укренерго та Київтеплоенерго працюють у безперервному режимі, однак найближчі дні залишатимуться складними через значний дефіцит електроенергії.

Що відомо про наслідки обстрілу 7 лютого?