Наступні дні будуть складні для української енергетики. Про це повідомляють Міненерго та ДТЕК.
Яка ситуація з енергопостачанням у Києві?
Відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та на Київщині. Зазначається, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною, у більшості регіонів тривають аварійні відключення електроенергії.
Найскладніша ситуація спостерігається в Києві, де через серйозні пошкодження інфраструктури електропостачання подається лише на півтори – дві години на добу. У столиці додатково розгортають опорні пункти незламності в кожному районі.
На всіх уражених об'єктах тривають відновлювальні роботи. Енергетики ДТЕК, Укренерго та Київтеплоенерго працюють у безперервному режимі, однак найближчі дні залишатимуться складними через значний дефіцит електроенергії.
Що відомо про наслідки обстрілу 7 лютого?
Після масованого обстрілу 7 лютого українські атомні електростанції були змушені тимчасово скоротити виробництво електроенергії. Це було необхідно для стабілізації енергосистеми, яка зазнала значних пошкоджень та дефіциту потужностей.
У Рівненській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи внаслідок роботи сил ППО по ворожих дронах і ракетах. У регіоні зафіксовано пошкодження цивільних і об'єктів. Є загиблі та поранені.
У Київській області внаслідок нічної атаки постраждали енергетичні об'єкти. Це спричинило масштабні відключення електроенергії та ускладнило роботу комунальних підприємств.
На Львівщині через масовану атаку постраждали енергооб'єкти та виникла пожежа в житловому будинку. Івано-Франківська область також зазнала ударів. Пошкодження енергетичної інфраструктури призвели до перебоїв з електропостачанням.