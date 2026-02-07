Следующие дни будут сложными для украинской энергетики. Об этом сообщают Минэнерго и ДТЭК.

Какова ситуация с энергоснабжением в Киеве?

Состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области. Отмечается, что ситуация в энергосистеме остается крайне сложной, в большинстве регионов продолжаются аварийные отключения электроэнергии.

Самая сложная ситуация наблюдается в Киеве, где из-за серьезных повреждений инфраструктуры электроснабжение подается только на полтора – два часа в сутки. В столице дополнительно разворачивают опорные пункты несокрушимости в каждом районе.

На всех пораженных объектах продолжаются восстановительные работы. Энергетики ДТЭК, Укрэнерго и Киевтеплоэнерго работают в непрерывном режиме, однако ближайшие дни будут оставаться сложными из-за значительного дефицита электроэнергии.

Что известно о последствиях обстрела 7 февраля?