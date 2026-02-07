Следующие дни будут сложными для украинской энергетики. Об этом сообщают Минэнерго и ДТЭК.
Какова ситуация с энергоснабжением в Киеве?
Состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области. Отмечается, что ситуация в энергосистеме остается крайне сложной, в большинстве регионов продолжаются аварийные отключения электроэнергии.
Самая сложная ситуация наблюдается в Киеве, где из-за серьезных повреждений инфраструктуры электроснабжение подается только на полтора – два часа в сутки. В столице дополнительно разворачивают опорные пункты несокрушимости в каждом районе.
На всех пораженных объектах продолжаются восстановительные работы. Энергетики ДТЭК, Укрэнерго и Киевтеплоэнерго работают в непрерывном режиме, однако ближайшие дни будут оставаться сложными из-за значительного дефицита электроэнергии.
Что известно о последствиях обстрела 7 февраля?
После массированного обстрела 7 февраля украинские атомные электростанции были вынуждены временно сократить производство электроэнергии. Это было необходимо для стабилизации энергосистемы, которая получила значительные повреждения и дефицита мощностей.
В Ровенской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы в результате работы сил ПВО по вражеским дронам и ракетам. В регионе зафиксированы повреждения гражданских и объектов. Есть погибшие и раненые.
В Киевской области в результате ночной атаки пострадали энергетические объекты. Это повлекло масштабные отключения электроэнергии и осложнило работу коммунальных предприятий.
На Львовщине из-за массированной атаки пострадали энергообъекты и возник пожар в жилом доме. Ивано-Франковская область также подверглась ударам. Повреждения энергетической инфраструктуры привели к перебоям с электроснабжением.