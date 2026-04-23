Про це повідомили місцеві пабліки.
Дивіться також У Львові відбулася стрілянина в одній з багатоповерхівок: перші деталі від поліції
Що відомо про постріли у Львові?
Після 10:40 місцеві пабліки Львова писали про нібито постріли на двох вулицях міста. За їхніми даними, на місці події працювали правоохоронці та медики.
Далі у мережі з'явились кадри затримання людини, яка нібито стріляла з вікна багатоповерхівки.
Опісля в мережі з'явилась інформація, що стрільця затримали. Також оприлюднили фото.
Ймовірне затримання підозрюваного / Фото з місцевих пабліків
Що про подію кажуть у поліції?
- Речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко у коментарі 24 Каналу підтвердила факт пострілів. Обійшлось без постраждалих.