Об этом сообщили в ДТЭК.

Что известно о новых временных графиках отключений для Киева?

В компании отметили, что энергетикам снова удалось сделать невозможное.

Несмотря на колоссальный дефицит электричества, мы возвращаемся к временным графикам в столице,

– написали в ДТЭК.

Сами графики можно будет посмотреть в чат-боте, на сайте или в "Киев Цифровом".

Как будут работать временные графики?

В ДТЭК ранее объясняли, как именно будут действовать временные графики для жителей столицы. В компании отмечали, что важно знать 2 момента:

графики будут неравномерны в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.

они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.).

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди холода, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации, столица вернется к экстренным отключениям", – говорилось в сообщении.

В то же время в ДТЭК отмечали, что если ситуация в энергетике стабилизируется, то Киев вернется к привычным графикам с очередями.