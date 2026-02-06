Именно эти районы остались без тепла после последнего обстрела. Свет будет выключаться только с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00. "Сети сейчас очень перегружены. Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели - могут случаться аварии. Поэтому просим: включайте мощные приборы по очереди", – призвали в ДТЭК.