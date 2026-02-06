Какие последствия атак россиян?
В результате российских атак на утро без света остались жители в Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях, сообщает Укрэнерго.
Везде, где это позволяют безопасные условия, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех обесточенных абонентов,
– подчеркивают энергетики.
Из-за последствий вражеских ударов в некоторых областях энергетики вынуждены применять аварийные обесточивания. Их обещают отменить сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.