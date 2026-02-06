Чаще всего у людей вызывает недоразумение из-за того, что в соседнем доме есть свет, когда у них его нет, пишет ДТЭК.
Смотрите также "Свет может не появиться вообще": Укрэнерго опровергает фейк из телеграмм-каналов
Почему в Киеве в одних домах – свет, а в других темно?
В компании объясняют: в столице сейчас не действуют привычные графики подачи электроэнергии. Действуют временные графики, которые индивидуальны для каждого адреса.
Раньше соседние дома могли принадлежать к одной группе отключений, например, 4.1. Но из-за атак на энергетическую инфраструктуру ситуация в сетях в разных районах или на разных улицах может сильно отличаться.
Соседний дом может быть подключен к другому, менее поврежденному энергоузлу, поэтому графики подачи электроэнергии теперь не совпадают.
Из-за этих повреждений и высоких нагрузок на сети в период морозов вернуться к привычным графикам пока невозможно.
Временные графики – это максимум, что удалось сделать, чтобы можно было хотя бы частично планировать день.
Какая ситуация со светом и теплом в Киеве?
- 3 февраля Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, в частности столицы. Значительные повреждения получила Дарницкая ТЭЦ. Для ее восстановления требуется много времени.
- В Киеве более 1000 многоэтажных жилых домов и учреждений социальной сферы в части Дарницкого и Днепровского районов останутся без отопления до конца этой зимы.
- 5 февраля в Киеве состоялось очередное заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Для улучшения подачи света работают 64 ремонтные бригады и устанавливают когенерационные газовые установки мощностью 9 МВт и 18 МВт. Вскоре в Украину доставят 596 тонн гуманитарной помощи: трансформаторы, генераторы и другое оборудование для энергокомпаний и критической инфраструктуры.