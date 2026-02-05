Как появился фейк?

О том, как распространилась недостоверная информация о том, что свет может не появиться, говорится в сообщении Укрэнерго.

Так, компания опровергает ложную информацию, которую массово распространили телеграмм-каналы. Сообщалось, что якобы из-за усиления отключений электроэнергии "свет может не появиться вообще".

К тому же в таких сообщениях ссылались на Укрэнерго, выдавая слова за цитату.

Официально сообщаем: распространенная информация не имеет ничего общего с действительностью,

– отмечает компания.

Также сообщается, что ситуация в энергосистеме действительно является сложной, однако – контролируемой. Во всех регионах действуют почасовые отключения, в некоторых применены экстренные. Относительно предыдущих суток – ситуация была аналогичной.

В компании добавляют, что "о существенном усилении отключений" речь не идет.