Почему Кремль согласился на "энергетическое перемирие"?

О том, как Россия пошла на уступки по обстрелам украинской энергетики, говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

Так, аналитики говорят, что Россия и раньше предлагала краткосрочные прекращения огня. Цель такой показательности – убедить США в заинтересованности к миру, а впоследствии использовать это как преимущество во время переговоров.

Кремль, вероятно, попытается представить соблюдение этого краткосрочного моратория на энергетические удары как значительную уступку, чтобы получить рычаги влияния на будущих мирных переговорах, даже несмотря на то, что использовал эти несколько дней для накопления ракет для более масштабного ударного пакета,

– отмечают в Институте.

В то же время перемирие не стало предсказуемой уступкой, ведь обстрел Украины 2 – 3 февраля 2026 года продемонстрировал совершенно иную позицию Кремля.

Ситуация 31 января 2026 года, когда в Украине случилось каскадное отключение электроэнергии, тоже имеет влияние:

Кремль согласился на краткосрочный мораторий на удары только после нанесения серьезного ущерба украинской энергосистеме,

– объясняют в Институте изучения войны.

Речь идет о том, что энергосистема Украины настолько повреждена и истощена предыдущими обстрелами, что не смогла справиться с технической неисправностью и столкнулась с масштабным сбоем. То есть 31 числа даже без новых обстрелов система просто "выключилась".

Как отреагировал Трамп и какова позиция США?

Во время очередного общения с журналистами в Белом доме, Трамп сказал, что Путин сдержал слово об "энергетическом перемирии".

Президент США добавил, что пауза длилась от 25 января до 1 февраля. А одна неделя "перерыва" это много, потому что в Украине очень-очень холодно.

Что известно об атаках России на украинскую энергетику?

На массированный удар по Украине 3 февраля Россия потратила деньги, которые могли бы пойти на финансирование целых регионов. Например, за эти средства мог бы прожить округ с населением 144 тысячи человек.

В Киеве одна из ТЭЦ страдает от обстрелов больше всего. Несмотря на то, что прилетало в каждый энергообъект города, ходили слухи о невозможности восстановить одну из станций.