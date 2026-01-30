Какую помощь передала Ирландия?

Средства должны помочь восстановить свет и тепло в домах людей во время, когда они сталкиваются с суровыми зимними условиями, о чем говорится на сайте правительства Ирландии.

Читайте также Начинаем год с 1 апреля? – Зеленский прокомментировал задержку помощи от ЕС

Отмечается, что вклад осуществляется в то время, когда гражданское население по всей Украине испытывает длительные отключения электроэнергии, отопления и водоснабжения из-за повторных российских атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время зимние температуры опускаются ниже -20 градусов по Цельсию.

Также подчеркивается, что это обязательство изложено в "Дорожной карте партнерства Украина – Ирландия до 2030 года". Она была подписана Премьер-министром Михалом Мартином и Президентом Владимиром Зеленским.

Михал Мартин Премьер-министр Ирландии Сегодня мы услышали от министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который описал тяжелое положение гражданского населения, ведь в ближайшие дни температура, по прогнозам, снизится до -23 градусов. В следующем месяце исполняется четвертая годовщина жестокого и незаконного вторжения России в Украину. Именно в этот момент Россия цинично использует эти экстремальные зимние условия против народа Украины, систематически разрушая критически важную энергетическую инфраструктуру.

Обратите внимание! Финансирование дополняет уже предоставленную Ирландией гуманитарную и развивающую помощь Украине. Дублин будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил министра иностранных дел, торговли и обороны Ирландии Хелен МакЕнти и Правительства Ирландии за одобрение 25 миллионов евро на поддержку энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в его заметке в соцсети Х.

Андрей Сибига МИД Украины Этот жизненно важный вклад поступает в критический момент, когда общины по всей Украине страдают от отключений отопления, вызванных российскими атаками, во время одной из самых суровых зим за последние годы.

Заметьте! Сибига добавил, что солидарность и сочувствие много значат для украинского народа и еще больше укрепляют крепкое партнерство между Дублином и Киевом.

Что еще известно относительно Ирландии?