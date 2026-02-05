Як з'явився фейк?
Про те, як розповсюдилась недостовірна інформація про те, що світло може не з'явитись, йдеться в повідомленні Укренерго.
Так, компанія спростовує неправдиву інформацію, яку масово поширили телеграм-канали. Повідомлялося, що ніби через посилення відключень електроенергії "світло може не з'явитись взагалі".
До того ж у таких повідомленнях посилалися на Укренерго, видаючи слова за цитату.
Офіційно повідомляємо: поширена інформація не має нічого спільного із дійсністю,
– зазначає компанія.
Також повідомляється, що ситуація в енергосистемі дійсно є складною, однак – контрольованою. В усіх регіонах діють погодинні відключення, у деяких застосовано екстрені. Щодо попередньої доби – ситуація була аналогічною.
У компанії додають, що "про суттєве посилення відключень" не йдеться.