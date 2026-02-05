Як з'явився фейк?

Про те, як розповсюдилась недостовірна інформація про те, що світло може не з'явитись, йдеться в повідомленні Укренерго.

Дивіться також Уночі Росія завдала найсильнішого удару по енергетиці з початку 2026 року

Так, компанія спростовує неправдиву інформацію, яку масово поширили телеграм-канали. Повідомлялося, що ніби через посилення відключень електроенергії "світло може не з'явитись взагалі".

До того ж у таких повідомленнях посилалися на Укренерго, видаючи слова за цитату.

Офіційно повідомляємо: поширена інформація не має нічого спільного із дійсністю,

– зазначає компанія.

Також повідомляється, що ситуація в енергосистемі дійсно є складною, однак – контрольованою. В усіх регіонах діють погодинні відключення, у деяких застосовано екстрені. Щодо попередньої доби – ситуація була аналогічною.

У компанії додають, що "про суттєве посилення відключень" не йдеться.