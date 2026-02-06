Які наслідки атак росіян?

Внаслідок російських атак на ранок без світла залишилися жителі у Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях, повідомляє Укренерго.

Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів,

– підкреслюють енергетики.

Через наслідки ворожих ударів у деяких областях енергетики вимушені застосовувати аварійні знеструмлення. Їх обіцяють скасувати одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.