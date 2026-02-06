Какую помощь оказывает Эстония?
О помощи сообщил министр иностранных дел Эстонии Андрей Сибига в соцсети Х.
Он сообщил, что приветствует министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна в Украине. Согласно словам Сибиги, сосредоточились на вызовах безопасности, ситуации в энергетическом секторе, а также на совместных усилиях по усилению давления на врага, в частности:
- санкциях;
- противодействии теневому флоту;
- продвижении привлечения к ответственности за преступление.
Я благодарен Эстонии за вклад в размере 2 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. А также за 10 мощных генераторов, переданных во время этого визита, и 408 тысяч евро энергетической помощи, собранной эстонскими неурфядовыми организациями и гражданским обществом. Это своевременные и ощутимые взносы в укрепление нашей устойчивости.
Он также искренне поблагодарил Эстонию за усилия по восстановлению в Житомирской области.
Приятно, что вчера министр Цахкна открыл гражданские объекты, построены при поддержке Эстонии: жилой дом для ВПО в Овруче и современное многофункциональное бомбоубежище на территории Центра социально-психологической реабилитации "Солнечный дом" в Житомире,
– написал Сибига.
Заметьте! Андрей Сибига добавил, Украина высоко ценит председательство Эстонии в формате Северо-Балтийской восьмерки.
В частности министра иностранных дел Эстонии прокомментировал свой визит в Украину. Об этом говорится в его заметке в Х.
Послание Эстонии абсолютно четкое: мы стойко стоим рядом с Украиной, ведь наша собственная безопасность зависит от того, чтобы атаки, разрушения и зверства никогда не вознаграждались новыми квадратными километрами территории,
– сказал Маргус Цахкна.
Он подчеркнул: пока целью России остается уничтожение Украины и "перекройка европейской системы безопасности", политика Эстонии по давлению и изоляции России не изменится.
Министр считает, что справедливого и длительного мира можно достичь только через политическую, экономическую и военную силу Украины, а также путем лишения агрессора средств для ведения войны.
Важно! Эстония и в дальнейшем планирует предоставлять военную помощь в объеме не менее 0,25 % ВВП ежегодно, а также обеспечивать стабильную гуманитарную и энергетическую поддержку.
Что еще известно об Эстонии?
В Эстонии – в городе Кийза – открыли крупнейший в Европе аккумуляторный парк. Сейчас ожидается укрепление стабильности в энергосистеме и меньшие цены на электроэнергию. Этот парк имеет 54 массивные контейнеры с общей мощностью 100 мегаватт. В частности система обеспечивает электроэнергией почти 90 тысяч домохозяйств одновременно.
В то же время Эстония предложила запретить въезд в Европейский Союз всем российским военным, которые воевали против Украины. Сейчас эта инициатива находится на стадии обсуждения.