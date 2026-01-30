Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна перед заседанием Совета Европейского Союза по иностранным делам в Брюсселе.
Смотрите также ЕС предупредил "теневой флот": ответ будет решительным
Какое ограничение планируют ввести против россиян в ЕС?
Министр отметил, что перед европейским сообществом возникает новый вызов безопасности, который требует совместного и решительного ответа. По его словам, лица, причастны к агрессии против Украины, не должны иметь возможности свободно передвигаться по территории Европейского Союза.
У нас есть информация, что большинство из них приедут в Европу после войны, а Европа к этому не готова. Мы говорим о людях, которые были преступниками, насильниками, действительно очень плохими людьми. И нам нужно составить черный список этих людей и запретить им въезд в страны Шенгенской зоны уже сейчас. Это я сегодня вынес на обсуждение Совета,
– отметил Тсахкна.
Сейчас эта инициатива находится на стадии обсуждения. Впрочем глава МИД Эстонии отметил, что эффективное решение возможно только при условии совместных действий всех государств-членов ЕС.
Ответственность за реализацию таких решений преимущественно лежит на министрах внутренних дел и профессиональных ведомствах, однако без единой политики на уровне ЕС результат невозможен.
Тсахкна отметил, что европейским лидерам будет сложно объяснить своим гражданам ситуацию, при которой после завершения войны в Европу могут прибыть сотни тысяч бывших участников боевых действий. Он в очередной раз подчеркнул, что защита европейской безопасности требует скоординированных и коллективных решений.
Власти Эстонии уже запретили въезд российским военным в страну: что известно?
Напомним, недавно глава МИД Эстонии сообщил о запрете въезда в страну гражданам России, которые принимали участие в войне против Украины.
Эстония уже отказала во въезде 261 лицу.
Тсахкна отметил, что Эстония и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы въезд для бывших российских комбатантов оставался закрытым.