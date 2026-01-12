Эстония продолжает помогать Украине в войне с Россией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкни в соцсети Х.
Что известно о запрете въезда для россиян?
Запрет на въезд получили 261 россиянин. Глава МИД подчеркнул, что принятое решение является лишь началом. По его словам, сотни тысяч граждан государства-агрессора участвовали в войне против Украины. Они совершали насилие и военные преступления именно поэтому им не место ни в Эстонии, ни в Шенгенской зоне.
Тсахкна отметил, что Эстония и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы въезд для бывших российских комбатантов оставался закрытым.
Мы продолжим работать над тем, чтобы двери оставались закрытыми для российских бывших комбатантов, и призываем другие страны делать то же самое,
– написал глава МИД Эстонии на своей странице.
Какие страны ограничили въезд россиянам?
В ряде стран Евросоюза обсуждают введение более жестких правил для российских туристов, вплоть до полного запрета на выдачу виз, однако для такого решения необходимо квалифицированное большинство.
После отмены упрощенного визового режима Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Дания, Бельгия, Финляндия и Нидерланды прекратили прием документов от граждан России на туристические визы.
Германия планирует ужесточить ограничения на выдачу виз для россиян. Так хотят ограничить въезд лиц, которые могут поддерживать российское правительство во время поездок.