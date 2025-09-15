Предложение по 19-му пакету санкций ЕС должно быть представлено в ближайшие дни – и некоторые дипломаты утверждают, что несколько государств-членов стремятся дополнительно обновить правила выдачи виз россиянам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

К каким ограничениям стремится ряд стран ЕС?

В сентябре 2022 года ЕС отменил соглашение об упрощении визового режима с Россией – однако некоторые члены Евросоюза стремятся к пересмотру и обновлению этих правил. Если вариант согласуют, это будет означать гармонизацию правил въезда по всему блоку – ведь сейчас выдача виз остается в компетенции отдельных стран-членов.

Некоторые из самых решительных столиц настаивают на полном запрете на въезд для российских туристов – однако для этого нужно достичь квалифицированного большинства. Впрочем, несколько стран рассчитывают на наплыв российских туристов летом – Италия, Греция, Франция и Венгрия продолжают выдавать визы.

Согласно данным Европейской комиссии за 2024 год, более полумиллиона россиян получили шенгенские визы – а это значительно больше, чем в предыдущем году. И предложение о полном запрете въезда появилось в ответ на большое количество заявок россиян, что хотели поехать в Европу этим летом.

Мы не можем просто мириться с тем, что россияне путешествуют и наслаждаются жизнью, пока их правительство ежедневно убивает украинцев и угрожает нашей безопасности,

– заявил один дипломат ЕС.

В какие страны для россиян уже запрещен въезд?

С момента прекращения действия упрощенного визового режима между Россией и ЕС россиянам значительно сложнее попасть в европейские страны. Кроме того, ряд стран вообще прекратили принимать российские документы для оформления туристических виз:

Польша,

Литва,

Латвия,

Эстония,

Чехия,

Дания,

Бельгия,

Финляндия,

Нидерланды.

А вот по непосредственному въезду строгие ограничения действуют в Латвии, Литве, Польше, Эстонии и Финляндии. Туристам из России запрещен въезд воздушным и морским транспортом, и наличие шенгенской визы также не поможет.

