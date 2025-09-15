Пропозиція щодо 19-го пакету санкцій ЄС має бути представлена найближчими днями – і деякі дипломати стверджують, що кілька держав-членів прагнуть додатково оновити правила видачі віз росіянам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euractiv.

Яких обмежень прагне низка країн ЄС?

У вересні 2022 року ЄС скасував угоду про спрощення візового режиму з Росією – проте деякі члени Євросоюзу прагнуть перегляду і оновлення цих правил. Якщо варіант узгодять, це означатиме гармонізацію правил в'їзду по всьому блоку – адже наразі видача віз залишається у компетенції окремих країн-членів.

Деякі з найбільш рішучих столиць наполягають на повній забороні на в'їзд для російських туристів – проте для цього потрібно досягти кваліфікованої більності. Втім, кілька країн розраховують на наплив російських туристів влітку – Італія, Греція, Франція та Угорщина продовжують видавати візи.

Згідно з даними Європейської комісії за 2024 рік, понад пів мільйона росіян отримали шенгенські візи – а це значно більше, ніж попереднього року. І пропозиція про повну заборону в'їзду з'явилася у відповідь на велику кількість заявок росіян, що хотіли поїхати до Європи цього літа.

Ми не можемо просто миритися з тим, що росіяни подорожують і насолоджуються життям, поки їхній уряд щодня вбиває українців і загрожує нашій безпеці,

– заявив один дипломат ЄС.

В які країни для росіян вже заборонений в'їзд?

З моменту припинення дії спрощеного візового режиму між Росією та ЄС росіянам значно складніше потрапити до європейських країн. Окрім того, низка країн взагалі припинила приймати російські документи для оформлення туристичних віз:

Польща,

Литва,

Латвія,

Естонія,

Чехія,

Данія,

Бельгія,

Фінляндія,

Нідерланди.

А ось щодо безпосереднього в'їзду найсуворіші обмеження діють у Латвії, Литві, Польщі, Естонії та Фінляндії. Туристам з Росії заборонений в'їзд повітряним та морським транспортом, і наявність шенгенської візи також не допоможе.

