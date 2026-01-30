Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна перед засіданням Ради Європейського Союзу із закордонних справ у Брюсселі.

Міністр зауважив, що перед європейською спільнотою постає новий безпековий виклик, який потребує спільної та рішучої відповіді. За його словами, особи, причетні до агресії проти України, не повинні мати можливості вільно пересуватись територією Європейського Союзу.

У нас є інформація, що більшість із них приїдуть до Європи після війни, а Європа до цього не готова. Ми говоримо про людей, які були злочинцями, ґвалтівниками, дійсно дуже поганими людьми. І нам потрібно скласти чорний список цих людей і заборонити їм в'їзд до країн Шенгенської зони вже зараз. Це я сьогодні виніс на обговорення Ради,

– зазначив Тсахкна.

Наразі ця ініціатива перебуває на стадії обговорення. Втім голова МЗС Естонії наголосив, що ефективне вирішення можливе лише за умови спільних дій усіх держав-членів ЄС.

Відповідальність за реалізацію таких рішень переважно лежить на міністрах внутрішніх справ та професійних відомствах, проте без єдиної політики на рівні ЄС результат неможливий.

Тсахкна зазначив, що європейським лідерам буде складно пояснити своїм громадянам ситуацію, за якої після завершення війни до Європи можуть прибути сотні тисяч колишніх учасників бойових дій. Він вкотре підкреслив, що захист європейської безпеки потребує скоординованих та колективних рішень.

