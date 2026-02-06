Яку допомогу надає Естонія?

Про допомогу повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Читайте також Рекордний імпорт: Шмигаль заявив, що Україна вийшла на енергоринок Європи

Він повідомив, що вітає міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна в Україні. Згідно зі словами Сибіги, зосередилися на викликах безпеки, ситуації в енергетичному секторі, а також на спільних зусиллях щодо посилення тиску на ворога, зокрема:

санкціях;

протидії тіньовому флоту;

просуванні притягнення до відповідальності за злочин.

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Я вдячний Естонії за внесок у розмірі 2 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. А також за 10 потужних генераторів, переданих під час цього візиту, та 408 тисяч євро енергетичної допомоги, зібраної естонськими неурфядовими організаціями та громадянським суспільством. Це своєчасні й відчутні внески у зміцнення нашої стійкості.

Він також щиро подякував Естонії за зусилля з відновлення у Житомирській області.

Приємно, що вчора міністр Цахкна відкрив цивільні об’єкти, збудовані за підтримки Естонії: житловий будинок для ВПО в Овручі та сучасне багатофункціональне бомбосховище на території Центру соціально-психологічної реабілітації "Сонячний дім" у Житомирі,

– написав Сибіга.

Зауважте! Андрій Сибіга додав, Україна високо цінує головування Естонії у форматі Північно-Балтійської вісімки.

Зокрема міністра закордонних справ Естонії прокоментував свій візит в Україну. Про це йдеться у його дописі в Х.

Послання Естонії абсолютно чітке: ми непохитно стоїмо поруч з Україною, адже наша власна безпека залежить від того, щоб атаки, руйнування й звірства ніколи не винагороджувалися новими квадратними кілометрами території,

– сказав Маргус Цахкна.

Він наголосив: доки метою Росії залишається знищення України та "перекроювання європейської системи безпеки", політика Естонії щодо тиску й ізоляції Росії не зміниться.

Міністр вважає, що справедливого й тривалого миру можна досягти лише через політичну, економічну та військову силу України, а також шляхом позбавлення агресора засобів для ведення війни.

Важливо! Естонія й надалі планує надавати військову допомогу в обсязі щонайменше 0,25 % ВВП щороку, а також забезпечуватиме стабільну гуманітарну й енергетичну підтримку.

Що ще відомо щодо Естонії?