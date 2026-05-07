Какое соглашение заключили Украина и Финляндия?

Страны подписали соглашение для усиления распределенной генерации. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Смотрите также "Худшие сценарии" со светом летом: ждать ли масштабных отключений электроэнергии

Договоренностей достигли во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

По словам Шмыгаля, соглашение предусматривает поставку комплектного оборудования для газопоршневых установок. Участие в нем принимают украинская "Укрнафта" и финская компания Wärtsilä.

Договоренности позволят Украине поэтапно развернуть газопоршневую распределенную генерацию.

В рамках первого этапа этого большого энергопроекта Украина уже привлекла кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 80 миллионов евро.

Было подписано кредитное соглашение, подтверждена государственная гарантия, а сейчас продолжаются закупки по процедурам банка.

Для следующих этапов Киев хочет привлечь средства Финско-украинского инвестиционного фонда (Finnish-Ukrainian Investment Facility, FUIF), чтобы сделать программу еще более масштабной. В частности, планирует установить газопоршневые электростанции на базе оборудования Wärtsilä.

Все соответствующие проекты направлены на оперативное усиление энергетической безопасности регионов, балансировки объединенной энергосистемы Украины и обеспечения критической инфраструктуры. Спасибо Финляндии за высокий уровень поддержки!

– подчеркнул Шмыгаль.

Обратите внимание! Газопоршневая распределенная генерация – это сеть небольших электростанций, которые производят электроэнергию с помощью газовых двигателей. Их устанавливают ближе к городам, предприятий или критической инфраструктуры. Главное преимущество такой системы заключается в устойчивости к атакам и авариям. Если одна установка выйдет из строя, другие продолжают работать, а это поможет избегать масштабных отключений света.

Как Украина готовится к отопительному сезону?

Развитие распределенной генерации является одним из приоритетных направлений подготовки Украины к следующему отопительному сезону. Это предусматривает План энергетической устойчивости областей, утвержденный правительством.

У нас нет иллюзий – враг продолжит бить по энергетике. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность общин к следующей зиме,

– заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Основные пункты плана устойчивости, кроме распределенной генерации электроэнергии, также включают:

защиту объектов критической инфраструктуры;

альтернативные источники питания для критической инфраструктуры;

развитие распределенной тепловой генерации и тому подобное.

Денис Шмыгаль добавил, что на втором этапе подготовки к зиме Украина также должна сосредоточится на защите подстанций, которые Россия методично выбивает, и накоплении резервов оборудования и энергоресурсов.

Кроме того, важное значение имеет обеспечение автономности общин, в чем должно помочь, в частности, и распределенная генерация.

Создаем систему "энергетических сот", чтобы каждая община и регион имели возможность быть энергетически независимыми,

– отметил министр энергетики.

Важно! Эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев считает, что распределенная генерация является одним из ответов Украины на регулярные атаки врага на крупные электростанции. В комментарии 24 Канала он рассказал, что строительство когенерационных установок небольшой мощности на природном газе, которые одновременно производят тепло и электроэнергию, – это один из действенных способов защититься от энергетического террора России.

Как государство поддерживает распределенную генерацию?

Правительство Украины запустило новый механизм поддержки для крупного и среднего бизнеса, который планирует инвестировать в распределенную генерацию электроэнергии. Об этом ранее сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Программа предусматривает финансирование проектов, связанных с развитием децентрализованной энергетики. В частности, бизнес сможет получить средства на установку газотурбинных и газопоршневых установок, когенерационных систем, а также объектов возобновляемой энергетики.

Кроме этого, поддержка распространяется на системы накопления энергии, локальные энергосети и автономные решения, которые помогают предприятиям уменьшить зависимость от централизованного электроснабжения.

Объем доступного финансирования составляет от 1 до 25 миллионов евро. Для бизнеса в прифронтовых регионах условия адаптировали отдельно – там можно привлечь кредитование от 500 тысяч евро. Максимальный срок финансирования достигает пяти лет.