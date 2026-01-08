Какой кредит получит Украина?
Кредит ЕБРР предоставит под гарантии Евросоюза в рамках Инвестиционной программы для Украины (Ukraine Investment Framework), передает 24 Канал со ссылкой на Укргидроэнерго.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение с ЧАО "Укргидроэнерго" о предоставлении кредита в размере 75 млн евро для финансирования проекта "Модернизация и восстановление объектов генерации гидроэлектростанций ЧАО "Укргидроэнерго",
– сообщила компания.
Кроме кредита от европейского банка, пакет финансирования для Украины также включает инвестиционные гранты от международных доноров в размере до 20 миллионов евро.
В целом стоимость проекта составляет 120 миллионов евро, включая собственный вклад Укргидроэнерго.
Проект усилит надежность работы гидроэлектростанций и, соответственно, устойчивость энергосистемы Украины,
– отметил председатель наблюдательного совета Укргидроэнерго Валентин Гвоздий.
Обратите внимание! Первый кредит от Европейского инвестиционного банка под гарантии ЕС Укргидроэнерго подписала в июле 2025 года. Тогда сумма займа составила 120 миллионов евро, сообщили в компании.
Куда направят кредитные средства?
Средства проекта Укргидроэнерго направит, в частности, на закупку критически необходимого оборудования для ГЭС, часть которого была повреждена в результате российских атак.
Компания планирует закупить:
- гидросиловое оборудование вместо поврежденного обстрелами;
- гидромеханическое оборудование для модернизации;
- оборудование для реагирования на чрезвычайные ситуации в условиях войны.
Главная цель этого проекта – поддержать стабильную работу ГЭС и выполнить аварийно-восстановительную замену оборудования.
Финансирование позволяет своевременно закупить и внедрить критически необходимое оборудование, а также сформировать резерв для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации,
– отметил и.о. генерального директора Укргидроэнерго Богдан Сухецкий.
Стоит знать! Завершить проект по восстановлению и модернизации ГЭС планируют в 2030 году.
Что известно о повреждении ГЭС из-за атак?
В Украине из-за вражеских обстрелов получили повреждения все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Атаки существенно повлияли на способность ГЭС и ТЭС производить электроэнергию.
В Министерстве энергетики Украины отмечают, что сейчас все имеющиеся мощности украинских электростанций задействованы исключительно для обеспечения внутренних потребностей страны. В связи с этим поставки электроэнергии на экспорт временно не осуществляется.