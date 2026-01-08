Какой кредит получит Украина?

Кредит ЕБРР предоставит под гарантии Евросоюза в рамках Инвестиционной программы для Украины (Ukraine Investment Framework), передает 24 Канал со ссылкой на Укргидроэнерго.

Смотрите также Украина получит 90 миллиардов евро от Евросоюза: станет ли такая помощь долгом

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение с ЧАО "Укргидроэнерго" о предоставлении кредита в размере 75 млн евро для финансирования проекта "Модернизация и восстановление объектов генерации гидроэлектростанций ЧАО "Укргидроэнерго",

– сообщила компания.

Кроме кредита от европейского банка, пакет финансирования для Украины также включает инвестиционные гранты от международных доноров в размере до 20 миллионов евро.

В целом стоимость проекта составляет 120 миллионов евро, включая собственный вклад Укргидроэнерго.

Проект усилит надежность работы гидроэлектростанций и, соответственно, устойчивость энергосистемы Украины,

– отметил председатель наблюдательного совета Укргидроэнерго Валентин Гвоздий.

Обратите внимание! Первый кредит от Европейского инвестиционного банка под гарантии ЕС Укргидроэнерго подписала в июле 2025 года. Тогда сумма займа составила 120 миллионов евро, сообщили в компании.

Куда направят кредитные средства?

Средства проекта Укргидроэнерго направит, в частности, на закупку критически необходимого оборудования для ГЭС, часть которого была повреждена в результате российских атак.

Компания планирует закупить:

гидросиловое оборудование вместо поврежденного обстрелами;

гидромеханическое оборудование для модернизации;

оборудование для реагирования на чрезвычайные ситуации в условиях войны.

Главная цель этого проекта – поддержать стабильную работу ГЭС и выполнить аварийно-восстановительную замену оборудования.

Финансирование позволяет своевременно закупить и внедрить критически необходимое оборудование, а также сформировать резерв для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации,

– отметил и.о. генерального директора Укргидроэнерго Богдан Сухецкий.

Стоит знать! Завершить проект по восстановлению и модернизации ГЭС планируют в 2030 году.

Что известно о повреждении ГЭС из-за атак?