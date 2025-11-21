Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

В Минэнерго отметили, что в последние дни получают много вопросов, действительно ли Украина сейчас осуществляет экспорт электроэнергии в европейские страны.

В министерстве ответили, что это неправда, а произведенная украинскими АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ электроэнергия используется исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления.

Вследствие массированных ракетно-дронных атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак,

– объяснили в Минэнерго.

Поэтому как отметили в министерстве, все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления. Соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется.