Город остался без электроснабжения. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.

Какие последствия атаки на Краматорск?

Противник запустил 3 беспилотника "Герань-2" по строительной базе, что не работает, в одном из микрорайонов Краматорска. К счастью, обошлось без пострадавших.

Повреждены 3 магазина, спортивное заведение и строительная база,

– написали в горсовете.

"Краматорские РЭС" впоследствии сообщили, что в результате аварийного отключения без электроснабжения остался целый город. Сейчас там работают пункты несокрушимости.

Обратите внимание! В пунктах Незламности есть свет, Wi-Fi, санузлы и места для отдыха. Узнать адреса можно, позвонив в контакт-центр города по телефону: 0990991505.

Что известно о ночной атаке россиян?