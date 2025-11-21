Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Их убила Россия: что известно о жертвах российского удара по Тернополю 19 ноября

Что известно об атаке по Украине 21 ноября?

Ночью 21 ноября российская армия атаковала 115-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Враг запускал воздушные цели с направлений:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Гвардейское – ТОТ АР Крым.

По данным Воздушных сил, около 70 из запущенных врагом целей были "Шахеды".

По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 95 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Черниговщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Одесской области. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения,

– указали в ПС.

Также армия Кремля ударила по Запорожью управляемыми авиабомбами. В результате атаки есть погибшие, повреждены многоэтажные дома, помещения торгового рынка, супермаркета и транспортные средства.

Смотрите также 26 погибших, попадание в жилые многоэтажки: все о массированной вражеской атаке на Тернополь

Удары по городам Украины: последние новости