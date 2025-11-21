Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно об атаке по Украине 21 ноября?
Ночью 21 ноября российская армия атаковала 115-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Враг запускал воздушные цели с направлений:
- Курск,
- Орел,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск,
- Гвардейское – ТОТ АР Крым.
По данным Воздушных сил, около 70 из запущенных врагом целей были "Шахеды".
По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 95 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Черниговщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Одесской области. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения,
– указали в ПС.
Также армия Кремля ударила по Запорожью управляемыми авиабомбами. В результате атаки есть погибшие, повреждены многоэтажные дома, помещения торгового рынка, супермаркета и транспортные средства.
Удары по городам Украины: последние новости
Ночью 21 ноября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне попали дроном по Слободскому району города. Это беспилотник "Гербера". К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Ночью Россия снова атаковала Одессу. В результате попаданий дронов горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание. Также повреждены частные дома и грузовые автомобили.
К слову, прошлой ночью, 20 ноября, враг атаковал Украину 136-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и дронами других типов. Около 80 из них – "Шахеды". Было зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.