В нескольких областях была объявлена ​​воздушная тревога в связи с угрозой российских БПЛА. Враг запустил беспилотники с разных направлений, передает 24 Канал.

Что известно об атаке дронов на Одессу?

Так, после часу ночи Воздушные силы сообщили о новой группе дронов, которая из акватории Черного моря направляется на Одесщину и Николаевщину.

В 01:35 военные рассказали, что БПЛА двигаются курсом на мимо Одессы, Черноморска, Южного и Черноморского.

Позже стало известно, что дроны направляются в Одессу.

Мониторы пишут, что на город идет около 10 беспилотников.

Около 01:45 в Одесском районе слышали взрывы. ПВО работает по вражеским целям. Мониторинговые каналы призывают жителей Одессы и близлежащих населенных пунктов укрыться в укрытиях.

Что известно о последних атаках России на Украину?