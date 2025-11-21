Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку по Україні 21 листопада?
Вночі 21 листопада російська армія атакувала 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Ворог запускав повітряні цілі із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
За даними Повітряних сил, близько 70 із запущених ворогом цілей були "Шахеди".
Станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення,
– вказали в ПС.
Також армія Кремля вдарила по Запоріжжю керованими авіабомбами. Внаслідок атаки є загиблі, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення торгівельного ринку, супермаркету та транспортні засоби.
Удари по містах України: останні новини
Вночі 21 листопада мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни влучили дроном по Слобідському району міста. Це безпілотник "Гербера". На щастя, минулося без руйнувань і постраждалих.
Вночі Росія знову атакувала Одесу. Внаслідок влучань дронів горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.
До слова, минулої ночі, 20 листопада, ворог атакував Україну 136-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і дронами інших типів. Близько 80 із них – "Шахеди". Було зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.