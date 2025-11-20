Більшість цілей вдалося збити силам протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Росіяни знову запустили "Шахеди": у яких регіонах літають ворожі дрони

Як відпрацювала ППО 20 листопада?

Окупанти атакували України 136 ударними безпілотниками різних типів із Курська, Міллєрово, Брянська, Орла, Шаталова та Приморсько-Ахтарська у Росії, а також з Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Приблизно 80 із вищезгаданих цілей, як з'ясувалося, були "Шахедами". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, є влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях. Там наголосили, що станом на 08:30 російська атака триває, тож варто дотримуватись правил безпеки.



Сили ППО збили 106 цілей / Повітряні сили ЗСУ

Що відомо про нічну атаку?