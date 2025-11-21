Місто залишилося без електропостачання. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Краматорську міську раду.
Які наслідки атаки на Краматорськ?
Противник запустив 3 безпілотники "Герань-2" по будівельній базі, що не працює, в одному з мікрорайонів Краматорська. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Пошкоджено 3 магазини, спортивний заклад і будівельну базу,
– написали в міськраді.
"Краматорські РЕМ" згодом повідомили, що внаслідок аварійного відключення без електропостачання лишилося ціле місто. Наразі там працюють пункти Незламності.
Зверніть увагу! У пунктах Незламності є світло, Wi-Fi, санвузли та місця для відпочинку. Дізнатися адреси можна, зателефонувавши до контакт-центру міста за номером: 0990991505.
Що відомо про нічну атаку росіян?
Загалом у ніч на 21 листопада ворог запустив по Україні 115 безпілотників, серед яких близько 70 – "Шахеди". Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.
Також вибухи пролунали вночі в Одесі. Там горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Постраждали 5 осіб, зокрема дитина.
Російська атака на Одещину та обласний центр продовжилася вранці. Зафіксовано падіння уламків дронів і влучання без детонації у приватному житловому секторі.